وقفة احتجاجية في قلقيلية تنديدا باغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة

شارك عشرات الصحفيين والنشطاء بمحافظة قلقيلية الفلسطينية، اليوم الخميس، في وقفة منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وسط المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورة الصحفية الشهيدة أبو عاقلة، وشعارات تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الصحفيين، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطيمية "وفا".

وقال مدير عام المكاتب الفرعية في وزارة الإعلام سائد موافي إن هذه الوقفة تأتي استنكارا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وبحق الإعلام الفلسطيني بشكل خاص، والذي أدى إلى اعدام الزميلة الصحفية أبو عاقلة أمس بدم بارد.

من جهته، قال ممثل نقابة الصحفيين في قلقيلية نعيم سويلم إن اغتيال الشهيدة أبو عاقلة، جريمة يحاول الاحتلال من خلالها طمس الحقيقة التي تبين مدى إجرامه وعنجهيته بحق الشعب الفلسطيني.