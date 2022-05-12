 الكومي: نتمنى عودة الأهلي للعب في الإسماعيلية - بوابة الشروق
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الكومي: نتمنى عودة الأهلي للعب في الإسماعيلية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 3:27 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 3:27 ص

أكد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يحتاجون للراحة النفسية لعودة الانتصارات من جديد.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الإسماعيلي يحتاجون إلى الراحة النفسية لمواصلة الانتصارات»، مشيرًا :«عودة حسني عبدربه، للإسماعيلي تأخرت كثيرًا».

وعن كواليس توقيع حسني عبدربه، للأهلي قال: «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي (خبى) عبدربه، لكي لا يجدد تعاقده مع الدراويش في عام ٢٠٠٨، ولكن رغبة اللاعب حسمت البقاء معانا في المحكمة الدولية».

وتابع: «قرار لعب الأهلي في الإسماعيلية قرار سيادي ونرحب بهم في أي وقت»، مضيفًا: «تحدثت مع خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، لضم لاعبين من الفريق في يناير الماضي وكان وقتها الأهلي في قطر».


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