الكومي: نتمنى عودة الأهلي للعب في الإسماعيلية

أكد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يحتاجون للراحة النفسية لعودة الانتصارات من جديد.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الإسماعيلي يحتاجون إلى الراحة النفسية لمواصلة الانتصارات»، مشيرًا :«عودة حسني عبدربه، للإسماعيلي تأخرت كثيرًا».

وعن كواليس توقيع حسني عبدربه، للأهلي قال: «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي (خبى) عبدربه، لكي لا يجدد تعاقده مع الدراويش في عام ٢٠٠٨، ولكن رغبة اللاعب حسمت البقاء معانا في المحكمة الدولية».

وتابع: «قرار لعب الأهلي في الإسماعيلية قرار سيادي ونرحب بهم في أي وقت»، مضيفًا: «تحدثت مع خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، لضم لاعبين من الفريق في يناير الماضي وكان وقتها الأهلي في قطر».