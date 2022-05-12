«روبرت كوخ» يسجل تراجعا طفيفا بمعدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس تراجعا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 502.4، فيما كان يبلغ أمس 507.1.

وكان هذا المعدل يبلغ 566.8 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 1087.2.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد ربما لا ينقل صورة كاملة عن وضع العدوى الحالي في ألمانيا. ويتوقع خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة غير المسجلة لدى المعهد؛ نظرا لزيادة العبء الذي تعرضت له مكاتب الصحة، ولأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي أر).

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 88 ألفا و961 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 197 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 96 ألفا و167 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 183 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 25 مليونا و592 ألفا و839 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أوتسجيلها.