افتتاح مبادرة (كن رائد أعمال مبدعا) في الأقصر

شهد صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات افتتاح اليوم الأول من مبادرة «كن رائد أعمال مبدعا»، بنادي التجديف والرياضات المائية، والتي تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتنمية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأكد رشوان، أن المبادرة تعد تشجيعا للشباب ليكن رائد أعمال مبدعا في تنفيذ المشروع الخاص به، لافتا إلى أنها أول مبادرة احتضان مشروعات مقدمة من وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب)، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية، والتي من خلالها يستطيع الشاب أن يحول فكرته إلى مشروع قائم ليس مجرد حلم.

وأوضح أنه سيجري اختيار أفضل 200 فكرة وعمل معسكر تدريبي لأصحابها، ثم يتم عرض أفكارهم على لجنة التحكيم لاختيار أفضل 40 فكرة يتم احتضانها وتوفير كل أنواع الخدمات والتشبيك مع جهات التمويل المختلفة.