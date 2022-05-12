مستشار اللجنة السعودية للحج: الفوج الأول من وفود موسم الحج سيصل بعد 3 أسابيع

قال سعد جميل مستشار اللجنة السعودية للحج والعمرة، إنّ المملكة وضعت استعدادات كبيرة وأعلنت استنفارًا كاملًا في المشاعر المقدسة لاستقبال موسم الحج.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الأربعاء، أنّ الاستنفار يشمل كل أرجاء المملكة ومداخلها ومنافذها البحرية والبرية والجوية، مؤكّدًا أن هذه الاستعدادات تُبشّر بموسم حج ناجح.

وأشار إلى أنّ الجهات المعنية في المملكة تعمل منذ ما قبل شهر رمضان الماضي لاستقبال موسم الحج، موضحًا أنّ المملكة مستعدة لاستقبال الأفواج، حيث سيصل أول فوج بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

ونوّه بأن الاشتراطات التي وضعتها المملكة لإجراء عمرة رمضان هي نفسها الاشتراطات التي تخص موسم الحج، مشدّدًا على أن الأمر يحظى بمتابعة كاملة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.