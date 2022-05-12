قال الإعلامي شريف عامر، إنّ جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وحّدت كل الخصوم والفرقاء والمختلفين في وجهات النظر من العرب.

وأضاف خلال برنامجه «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء: «لا أظن أن شيرين كانت تتخيل أن تكون سببًا لذلك.. لحظة الإعلان عن اغتيال شيرين مرّت في عقلي صور صعبة ومريرة».

وأشار إلى أنه سبق أن عمل مراسلًا لقناة النيل للأخبار في الأراضي الفلسطينية (المحتلة)، موضحًا أنه جلس مع شيرين أبو عاقلة قبل المقابلة التي كان قد أجراها مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.



واستشهدت شيرين بنيران قناصة الاحتلال بينما كانت تهم بتغطية عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وهو اعتداء دأبت قوات الاحتلال على ارتكابه على مدار الفترات الماضية.

وتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اللهجة التي تحدّث بها نهارًا بشأن عملية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وذلك في أعقاب موجة تنديد واسعة بشأن جريمة الاغتيال التي وقعت في مخيم جنين.

ففي الوقت الذي لمّح جيش الاحتلال نهارًا في أول تعقيب على عملية الاغتيال، بأن عناصر فلسطينية مسلحة وفق زعمه قد تكون من أطلقت النيران، فقد أصدر مساء اليوم، بيانًا تحدّث فيه عن فتح تحقيق على يد ما أسماه فريقًا مهنيًّا مختصًا.

وقال جيش الاحتلال، في تغريدة عبر تويتر، إنه "لا يستبعد أي من الفرضيات"، بما يعني أنه لا يستبعد أن تكون قواته وراء تنفيذ العملية، في خطوة قد يكون سببها موجات التنديد والإدانة واسعة النطاق، التي أثيرت في أعقاب العملية.