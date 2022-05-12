تعرف على شهداء في قائمة الصحافة الفلسطينية سبقوا شيرين أبو عاقلة

أثار استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي أمام عدسات الكاميرات موجة غضب عارمة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولكنها لم تكن الحادثة الأولى من نوعها إذ شهدت السنوات الماضية عبر أحداث متفرقة سقوط عشرات الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال إما بقصف جوي ومدفعي أو بإطلاق نار أو باغتيالات نفذتها المخابرات الإسرائيلية الموساد.

وتستعرض جريدة "الشروق"، أبرز ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من العنف المفرط التي تسببت بمقتل صحفيين فلسطينيين نتيجة نقلهم حقيقة الأحداث الدائرة بفلسطين وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تنوعت أساليب قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بين استخدام الأعيرة النارية في مواجهات مباشرة تجاهل خلالها جنود الاحتلال التوقف عند العلامات المميزة لملابس الصحفيين، وفي أحيان أخرى كانت هي الغالبة سقط العديد من شهداء الصحافة الفلسطينية بصواريخ ومدفعية الاحتلال التي لا تميز أحدا من ضحاياها.

وأقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي، على قتل صحفيين فلسطينيين أثناء تغطيتهما لمسيرة العودة عام 2018 بقطاع غزة بأعيرة نارية مباشرة، بينما شهدت الأعوام التالية لمسيرات العودة مقتل صحفيان آخران بالقطاع بصواريخ الاحتلال أثناء اعتداءات جوية متفرقة على القطاع.

وشهد عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلى حصيلة من شهداء الصحافة والذين بلغ عددهم 17 صحفيا، استشهد أغلبهم بقصفات صاروخية على منازلهم وعلى مواقع تغطيتهم الصحفية، بينما استشهد أحد الصحفيين أثناء تواجده في سيارة مميزة بعلامات الصحافة تجاهلت وجودها طائرات الاحتلال.

وأما عام 2012 والذي شهد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة فقد سقط خلاله عدد من شهداء الصحافة بينهم صحفيان قتلتهما غارة إسرائيلية على سيارة مميزة بعلامات الصحافة، بينما استشهد ثالث من الصحفيين الفلسطينيين بصاروخ أصابه بشكل مباشر أثناء تجوله بالقطاع.

وأما عن انتفاضة الأقصى بين عامي 2002 و2005 فقد شهدت استشهاد عدد من الصحفيين مقسمين بين قطاع غزة والضفة الغربية أغلبهم قتل بأعيرة نارية مباشرة من جنود الاحتلال الذين تجاهلوا هوية الشهداء الصحفية.

وفي عقد الثمانينيات فقد شهد موجة من الاغتيالات التي طالت الصحفيين على يد الموساد ليبلغ عدد شهداء الصحافة بذلك العقد 12 شهيدا بعملية اغتيال خارج فلسطين.

وكذلك نفذت مجموعة موالية للاحتلال الإسرائيلي، تفجير سيارة مفخخة في بيروت خلال الثمانينيات استهدف جمعا من الصحفيين ليسفر عن استشهاد 8 صحفيين بينهم 4 سيدات.

وتعد شيرين أبو عاقلة، سادس الشهيدات من الصحفيات الفلسطينيات بعد شهيدات عملية التفجير في بيروت واستشهاد الصحفية نجلاء الحاج بقصف صاروخي في قطاع غزة عام 2014.

ويذكر أن تراجع عدد شهداء الصحفيين في مناطق الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة توجه الاحتلال لاستهداف الأجزاء السفلية من الجسد حين استخدام الأعيرة النارية أو استهداف الصحفيين بأعيرة مطاطية، وقد بلغت حصيلة إصابات الصحفيين جراء رصاصات الاحتلال وقنابله المسيلة للدموع خلال عام 2021، 296 حالة إصابة.