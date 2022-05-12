البنك المركزي في روسيا يحذر من ارتفاع التضخم السنوي إلى 18-23٪ في 2022

توقع البنك المركزي في روسيا ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد بين 18 و 23٪ في عام 2022.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ذكر البنك المركزي الروسي أن: "التضخم السنوي خلال معظم أشهر بقية العام يمكن أن ينمو، وبحلول نهاية عام 2022، سيكون معدل النمو السنوي لأسعار المستهلك في حدود 18-23٪. في 2023-2024، سيتباطأ التضخم تحت تأثير مجموعة من العوامل المثبطة للتضخم".

وأشار إلى أن معدل النمو السنوي للأسعار سيكون في حدود 5-7٪ بحلول نهاية عام 2023 وسيعود بحلول عام 2024 إلى القيمة المستهدفة البالغة 4٪.

وأضاف البيان: "على الرغم من التغيير الكبير في شروط تنفيذ السياسة النقدية، لا يزال التضخم بالقرب من 4٪ هو الهدف الرئيسي لبنك روسيا. وقد أتاح القرار الذي تم اتخاذه في 28 فبراير برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪ إمكانية إبطاء الارتفاع الحاد في التضخم وحماية الاقتصاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي".