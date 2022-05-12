ديزني تعوض 200 مليون دولار من خسائرها في روسيا على حساب نتفليكس

اعلنت شركة والت ديزني عن الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة، المرتبطة بقناة «ديزني» في روسيا، في مارس، حيث أوقفت الشركة جميع الأنشطة التجارية في البلاد، بما في ذلك بث القناة التلفزيونية.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس، تكبدت شركة والت ديزني خسارة قدرها 195 مليون دولار؛ بسبب ضعف الأصول غير الملموسة في روسيا، وفقًا لتقرير أرباح الشركة.



ويقول التقرير: «سجلت الشركة نفقات بلغ مجموعها 195 مليون دولار بسبب ضعف الأصول غير الملموسة المرتبطة بقناة ديزني في روسيا»، حسبما ذكره موقع «أي إن سي روسيا»، اليوم الخميس.



وعلقت شركة والت ديزني جميع الأنشطة التجارية في روسيا في مارس، بما في ذلك ترخيص المحتوى والمنتج، ومجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، وبث قناة «ديزني».



وأبلغت شركة والت ديزني عن نمو قوي في خدمة البث المباشر «ديزني بلس» في الربع الأخير، مما أدى إلى تناقض حاد مع الانخفاضات الأخيرة في عدد المشتركين التي شهدتها شركة نتفليكس الرائدة في صناعة المحتوى.



واكتسبت ديزني 7.9 مليون مشترك جديد، وهو أعلى بكثير من التوقعات بـ5 ملايين، وجاءت هذه الزيادة بعد أسابيع فقط من تحذير «نتفليكس» من أنها ستفقد مليوني مشترك في الربع الحالي، مما أثار عمليات بيع حادة في أسهمها وأثار مخاوف بشأن الحجم المحتمل لسوق بث البرامج الترفيهية العالمي.