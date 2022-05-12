كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستيه من منطقة بالقرب من بيونجيانج نحو المياه قبالة ساحلها الشرقي، وذلك قبل زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية القول في بيان، إن الصواريخ الكورية الشمالية حلقت لمسافة 360 كيلومترا وعلى ارتفاع 90 كيلومترا.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، في بيان، إنه "يدين بشدة" عملية إطلاق الصواريخ.

وأعلنت قوات خفر السواحل الياباني، نقلا عن وزارة الدفاع اليابانية، أن صاروخا باليستيا محتملا أُطلق من كوريا الشمالية.