كشفت تقارير إعلامية أن الهولندي فرينكي دي يونج يشعر بالغضب الشديد، تجاه ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن استقرار نادي برشلونة على بيعه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

وأشارت إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية أن دي يونج منزعج جدا من الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن موافقة برشلونة على بيعه في الميركاتو المقبل في ظل رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني حتى نهاية مدة عقده.

وأكدت الإذاعة أن اللاعب قام مؤخرًا بشراء منزل في برشلونة كي يستقر فيه، ويقوم حاليًا بتجهيزه من أجل العيش فيه بعدما حصل على ثقة تشافي هيرنانديز.

جدير بالذكر، أن تشافي أكد وفي أكثر من مناسبة سابقة، على أن فرينكي دي يونج أصبح من الدعائم الأساسية في تشكيلته، ويرغب في بقاءه لأطول فترة ممكنة.