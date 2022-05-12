مديرية أمن المنيا تستعد لتشييع جثمان شهيد الواجب الوطني اللواء أحمد محيي

أكد مصدر بمديرية أمن المنيا أن المديرية وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، تستعد لوصول جثمان اللواء أحمد محيي الشيخ، رئيس جنوب الصعيد لقطاع الأمن العام، والذي استشهد أمس أثناء مطاردة مستريح أسوان.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تشييع جثمان شهيد الواجب، من مسقط رأسه بقرية دمشير، مركز المنيا.

وكانت وزارة الداخلية، قد تلقت بلاغا أمس باستشهاد اللواء أحمد محي مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام لجنوب الصعيد، واللواء منتصر عبد النعيم وكيل إدارة الأمن والتحريات بوزارة الداخلية و2 من قوات الشرطة بحادث سيارة بأسوان، أثناء مطاردة مستريح أسوان.