أحمد موسى: الأمير محمد بن سلمان يجري زيارة مهمة لمصر الأسبوع المقبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور مصر الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ الزيارة المهمة والمرتقبة تتضمن لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، مشيرًا إلى وفدًا كبيرًا سيرافق بن سلمان في زيارته.

وأشار موسى، إلى أن مصر والسعودية تجمعهما علاقات مهمة، لافتًا إلى زيارة الرئيس السيسي للمملكة في شهر مارس الماضي ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونوه بأن هناك تنسيقًا كبيرًا بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى العلاقات الممتدة والروابط الأخوية بينهما.