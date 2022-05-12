أعرب المتحدث باسم الصليب الأحمر بمدينة القدس المحتلة، يحيى مسودة، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، صباح الخميس، إن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب بتوضيح التفاصيل الدقيقة لهذا الحدث المأساوي»، مشيرًا إلى أن مهمتها ترتبط بحث الأطراف الفاعلة على احترام المدنيين وحمايتهم.

وأضاف أن هناك العديد من القوانين الصارمة التي توفر للصحفيين الحماية الكاملة، لكنه نوه إلى وجود اختراقات لتلك القوانين، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل لهذه الانتهاكات، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ومقاضاة مرتكبيها.

وأوضح أن مهمة القانون الدولي مرتبطة بالحد من تلك الانتهاكات، والعمل مع أطراف النزاع للامتثال للقانون، مضيفًا: «العديد من الصحفيين فقدوا أرواحهم، وندعو إلى تحقيق شامل، من أجل الحد من تلك الانتهاكات، ومعرفة الحقيقة بشكل شفاف».

وذكر أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر، راعية القانون الدولي الإنساني، لكنها ليست جهة فاعلة ولا يمكن أن تكون ضمن لجان التحقيق في مقتل أبو عاقلة»، قائلًا إن عمل اللجنة مختلف بعض الشيء عن المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والمؤسسات الأممية.

وذكر أن «اللجنة الدولية تجري نقاشات دورية مع السلطات المعنية؛ لتكثيف الجهود الدولية والوصول إلى تحقيق»، معقبًا: «على استعداد أن نكون وسيطًا محايدًا في التحقيقات، لن نكون جزء منها، فنحن لسنا مؤسسة حقوقية وإنما مؤسسة إنسانية محايدة».

ولفت إلى أن اللجنة ترسل توصيات مستمرة لكل الجوانب والأطراف، بهدف مقاضاة مرتكبي الجرائم والانتهاك الصارخ، والحد من ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدًا على أهمية امتثال كل طرف للقانون الدولي الإنساني، واحترام القانون في أي نزاع مسلح حول العالم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح أمس الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وقال الزميل المصاب سمودي لوكالة الأنباء «وفا»، إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على «أبو عاقلة»، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.