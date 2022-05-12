خصصت مجموعة التأمين الألمانية العملاقة آليانز 1.9 مليار يورو (2 مليار دولار) إضافية لتسوية الدعاوى القضائية والتحقيقات التنظيمية المرتبطة بانهيار مجموعة من صناديق التحوط التابعة لها منذ عامين.

وبحسب بيان صادر عن شركة آليانز، فإن المخصصات الجديدة "تقدير عادل" للمخاطر المتبقية بما في ذلك المدفوعات المحتملة لتسوية الإجراءات الحكومية، مضيفة أن الشركة الألمانية تسعى إلى حل للمشكلات مع السلطات في التوقيت المناسب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي النفقات التي تكبدتها الشركة الألمانية بسبب انهيار صناديق التحوط ستراكشرد ألفا الموجودة في ولاية فلوريدا الأمريكية تصل إلى 5.6 مليار يورو، بعد إعلان الشركة في وقت سابق أنها تكبدت 3.7 مليار يورو لتسوية مجموعة نزاعات مع عدد من المستثمرين بشأن الصناديق.

وأضافت بلومبرج أن المخصصات الجديدة تقرب أوليفر بايته الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة تأمين في أوروبا من غلق أكثر الفصول المؤلمة التي مرت بها آليانز في عهده، مذكرة المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بقطاع إدارة الأصول الضخم التابع لشركة التأمين.

في المقابل ارتفع سعر سهم آليانز في التعاملات الصباحية لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 2% ليقلص السهم خسائره منذ بداية العام إلى 4.8% فقط.