عرضت فضائية «الحدث العربية»، مقطع فيديو يرصد لحظة قصف مباشر لمصنع آزوفستال في أوكرانيا، وتصاعد أعمدة الدخان منه بعد وقوع انفجارات عدة.



ورغم العرض الذي قدمته كييف أمس للقوات الروسية، من أجل سحب آخر الجنود المقاتلين العالقين في مصنع الصلب الضخم في مدينة مارويوبل جنوب أوكرانيا، إلا أن القصف الروسي استمر على ما يبدو على معمل «آزوفستال»، الذي استقطب خلال الأسابيع القليلة الماضية اهتماماً دولياً.



وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تواصل الضربات الجوية على مصنع الفولاذ المترامي الأطراف، في المدينة الساحلية التي باتت شبة مدمرة.



كما أوضحت هيئة الأركان العامة، في بيانها العملياتي لليوم 78 من العملية العسكرية الروسية، أن روسيا أطلقت قذائف مدفعية وقنابل يدوية على القوات الأوكرانية في محور زابوريجيا، الذي كان ملاذا للمدنيين الفارين من ماريوبول، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس.



إلى ذلك، أضافت أنها تضغط للتقدم باتجاه بلدات في الشرق الأوكراني، وأشارت إلى أنها قصفت بالمدفعية وحدات أوكرانية شمال مدينة خاركيف، شمال شرقي البلاد.



واستهدفت القوات الروسية منطقتي تشيرنيهيف وسومي في الشمال، ولفت الجيش الأوكراني إلى أن الروس لم يحققوا سوى «نجاح جزئي» في تقدمهم عبر منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرق البلاد.





