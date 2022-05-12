المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة شفافية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الأربعاء عن مقترحات جديدة تدعم حقوق المستهلك في خدمات البيع المالية عبر الإنترنت بما في ذلك الخدمات المصرفية أو التأمين .

وجاء في بيان لفيرا يوروفا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية أن توسع القطاع المالي الرقمي، خاصة منذ جائحة كوفيد-19، يعني أنه يجب تحديث "قواعد اللعبة".

كما اقترح المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني اليوم تغييرات في القواعد الضريبية لتحفيز الشركات على جذب الاستثمار بدلا من زيادة التمويل من خلال الاقتراض.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي في بروكسل إن القواعد الحالية تميل إلى التشجيع على الاقتراض، في حين أن القواعد الضريبية الجديدة، التي توسع الإعفاء الضريبي ليشمل الاستثمارات، ستجعل الشركات في الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الإفلاس.