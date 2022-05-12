موسكو تعلن احتجاز بحارة روس جدد في أوكرانيا





قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، إن المفوضية تلقت معلومات عن احتجاز بحارة مدنيين جدد من روسيا في أوكرانيا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس.



وأضافت موسكاكوفا للصحفيين: «اليوم تلقينا نداءين بشأن البحارة والأطقم المحتجزين، وفقا لبياناتي، هناك أكثر من 80 منهم اليوم، ويتواصل الحوار بشأن إطلاق سراح البحارة المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني».



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية دمرت عددًا من مراكز القيادة وتجمعات الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني، باستخدام صواريخ عالية الدقة.



وقال كوناشينكوف في إحاطة: «استخدمت القوات الجوية صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا وتدمير 4 نقاط قيادة، و34 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، كما دمرت مستودعين للذخيرة في منطقة نوفجورود-سيفيرسكي بمقطعة تشيرنيجوف».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الخميس، أضاف المتحدث، أن القصف أسفر عن تحييد أكثر من 320 من القوميين المتطرفين وتعطيل 72 وحدة عتاد عسكري.



وأكد أن الجيش الروسي دمر أجزاء من نظام الدفاع الجوي الأوكراني إس-300 في منطقة أوديسا وخاركوف، قائلًا: «دمر في منطقة أوديسا محطة رادار لتوجيه نظام الصواريخ الأوكراني إس -300 للدفاع الجوي».



وبحسب قوله، دمرت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية في منطقة كوروتيتش بمنطقة خاركوف نظام الصواريخ إس -300.