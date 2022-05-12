منظمة تنموية عالمية تناشد وزراء خارجية مجموعة السبع عدم نسيان إفريقيا خلال مشاوراتهم

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ناشدت منظمة التنمية "وان" المعنية بمكافحة الفقر والأمراض في العالم وزراء خارجية دول مجموعة السبع "جي7"، التي تضم أكبر قوى صناعية بالعالم، مراعاة الدول الأكثر فقرا في العالم وعدم نسيان قارة إفريقيا خلال مشاوراتها.

وقال شتفان إكسو-كرايشر، مدير فرع المنظمة بألمانيا، لـ(د.ب.أ) بالعاصمة برلين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد وأزمة المناخ ومواجهة تهديد لأمن الغذاء لدى ملايين الأشخاص بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا: "مجموعة جي7 ليس لديها الفرصة فحسب، ولكن لديها الالتزام لاتخاذ إجراء للتصدي لذلك".

وتابع أن المجموعة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتكرس نفسها لهذه الأزمات المتعددة بشكل كامل وشامل، ويجب ألا تنسى مجموعة "جي7" قارة أفريقيا خلال ذلك.

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس التشاور مع نظرائها من دول مجموعة السبعة "جي7" بشأن التأثيرات الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وإلى جانب هذه الحرب، التي ستهيمن على سلسلة المشاورات الدبلوماسية للمجموعة المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد القادم بشمال ألمانيا، سيتم أيضا تناول موضوعات أخرى مثل أمن الطاقة والأمن الغذائي.