الحكومة الروسية تفرض عقوبات على 31 شركة غربية

أقرت الحكومة الروسية قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات ردا على الإجراءات الغربية، وتشمل القائمة 31 شركة من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن الاجراءات الحكومية الروسية تمنع ابرام صفقات مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات، كما يمنع تنفيذ الالتزامات المترتبة تجاهها او اجراء عمليات مالية لمصلحة هذه الشركات، وتضم قائمة الشركات "غازبروم غرمانيا" التي انسحبت منها شركة "غازبروم" الروسية واستولت عليها السلطات الألمانية.

كما تم فرض عقوبات على شركة "يوروبول غاز" البولندية، المسئولة عن القسم البولندي لخط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا".

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن متطرفين أوكرانيين فجروا صهريجا في مقاطعة خاركوف الأوكرانية يحمل أسمدة يرجح أنها نترات الأمونيوم لاتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيميائية.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن سحابة من الدخان البرتقالي تشكلت نتيجة للتفجير وتبددت لاحقا دون أي إصابات بين العسكريين او المدنيين.

وشدد ميزينتسيف على أن الجانب الروسي حذر مرارا من التحضير لمثل هذه الاستفزازات من قبل القوميين الأوكرانيين المتطرفين، والغرض الرئيسي منها هو ابتزاز مساعدات عسكرية إضافية من الغرب من قبل نظام كييف".