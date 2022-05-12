أوكرانيا: نقص نصف إنتاج محاصيل الربيع عن العام الماضي بسبب الوقود

بلغ الإنتاج الزراعي في أوكرانيا حتى التاسع من مايو الجاري نحو 8.6 مليون هكتار من محاصيل الربيع، وفقا لبيانات حكومية كشف عنها نادي الأنشطة الزراعية الأوكراني خلال ندوة عبر الإنترنت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وكشفت البيانات أن هذه الحصيلة جاءت بالمقارنة مع مساحة 11.4 مليون هكتار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المساحة في عام 2021، نحو

16.9 مليون هكتار.

ونقلت بلومبرج عن الرئيس التنفيذي للنادي رومان سلاستون، قوله إن السبب في ذلك يرجع إلى نقص الوقود الذي يمثل مشكلة للمزارعين، فضلا عن نقص العمال والآلات الزراعية.

يشار إلى أن أوكرانيا تسابق الزمن حاليا لتصدير نحو 1.4 مليون طن من الحبوب في غضون شهر مايو الجاري، بنقل الشحنات عن طريق السكك الحديدية والصنادل البحرية والشاحنات.