هاتريك فينيسيوس يكتب تاريخا خاصا مع ريال مدريد

نجح البرازيلي فينيسوس جونيور في تحقيق رقما قياسيا له بعد أن نجح في تسجيل هاتريك خلال مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي والتي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات فإن الهاتريك الذي أحرز فينيسوس في مباراة اليوم هو الأول خلال 168 مباراة خاضهم مع النادي الملكي في جميع المسابقات.

وأحرز فينيوس الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 45، ثم عاود التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 68، لتشهد الدقيقة 83 إحراز فينيسوس أول هاتريك له بمقيص الميرنجي.

وحقق ريال مدريد المتوج بلقب الليجا هذا الموسم فوزا كبيرا على ليفانتي بسداسية نظيفة ليهبط ليفانتي بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية الإسبانية.