الاتحاد الأوروبي يُدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تأدية عملها في الضفة الغربية المحتلة يوم أمس الأربعاء، وطالب بفتح تحقيق مستقل حول ملابسات الحادث.

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي "نقدم تعازينا لعائلتها وأصدقائها وزملائها، كما نؤكد بأنه من الضروري فتح تحقيق شامل ومستقل لكشف جميع ملابسات هذا الحادث في أسرع وقت ممكن وأن يتم تقديم المسئولين عنه إلى العدالة".

وأضاف: "أنه من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم؛ ويجب ضمان السلامة والحماية للصحفيين الذين يغطون حالات النزاع في جميع الأوقات".

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي يتضامن مع الصحفيين وسيواصل دعم عملهم الأساسي، لاسيما أثناء تغطية النزاعات"، مستنكرًا الحادث الذي جاء بعد أيام قليلة من اليوم العالمي لحرية الصحافة.