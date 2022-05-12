اشتية: نجري تحقيقا منفردا بجريمة مقتل شيرين أبو عاقلة ونرسل نسخا من الملف للجنائية الدولية

علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على جريمة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء، قائلًا إن جرائم الاحتلال لن تتوقف.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يقاتل ويناضل من أجل حريته، متابعًا: «العدوان الإسرائيلي على شعبنا لم ينته ولن يتوقف عند اغتيال شيرين، سبقها الكثير وسيليها آخرون».

وذكر أن استشهاد «أبو عاقلة» حدث مفصلي ومهم من حجم الإدانات وردة الفعل العالمية والدولية، مشددًا على أن «اغتيال الصحفية الفلسطينية كان مقصودًا»، وحمّل الاحتلال إسرائيلي كامل المسؤولية عن الأمر.

وتابع: «نرفض رفضًا مطلقًا أي تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي، الذي يتحمل كامل المسؤولية عن اغتيالها ومقتل كل الفلسطينيين»، معلنًا إجراء التحقيق بصورة منفردة، والاشتراك مع كل الجهات الدولية كالولايات المتحدة ودولة قطر وكل من له علاقة بالمشهد، لإرسال نسخة من ملف التحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: «لا نؤمن بالقضاء أو التحقيق الإسرائيلي، التحقيق الإسرائيلي ما هو إلا محاولة لتجميل هذا المشهد المزيف، رأينا عشرات لجان التحقيقات التي تقوم بها إسرائيل بدون نتائج، بل بالعكس يعطى الجندي الذي يقتل جائزة أو ينقفل لمكان آخر».

ولفت إلى التعاون مع المجتمع الدولي ومن أدانوا جريمة اغتيال «أبو عاقلة»، من أجل ألا يتكرر المشهد مرة أخرى، معقبًا: «الشعب الفلسطيني يقاتل ويقاوم، وسيبقى قابضًا على الجمرة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها معقدة».

وشارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.

وحمل الرئيس، في كلمة مقتضبة، ألقاها خلال مراسم التشييع، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.