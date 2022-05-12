ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا بنسبة 32%

قال عبدالسلام جويي، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 32%، ليصل إلى 46 ألفا و271 حالة خلال الأسبوع الذي انتهى في الثامن من مايو الماضي، ويرجع ذلك إلى انتشار متحورات من سلاسل أوميكرون في جنوب قارة إفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون نكينجاسونج مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول إن 12 دول إفريقية دخلت الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا.

ومن بين هذه الدول الجزائر وكينيا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

وأشارت إلى أن مستويات اختبارات كورونا في القارة مازالت منخفضة للغاية.