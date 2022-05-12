عضو سابق بمجلس الاحتياط الاتحادي يطالب بزيادة الفائدة في أمريكا إلى 5%

دعا بيل دودلي رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى تسريع وتيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 5% لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وقال دودلي في مقابلة مع خدمة بلومبرج سورفيلانس اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن سعر الفائدة المطلوب سيتراوح بين 4 و5% أو أكثر لتهدئة ضغوط أسعار المستهلك.

وأضاف أنه كان يعتقد قبل ستة أشهر أن سعر الفائدة المناسب يتراوح بين 3 و4% لكنه يعتقد أن السعر المناسب يتراوح بين 4 و5% وأنه لن يشعر بالمفاجأة إذا وصلت الفائدة إلى ما بين 5 و6% خلال الشهور القليلة المقبلة.

كانت بيانات جرى نشرها في وقت سابق من اليوم قد أظهرت أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في أبريل على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل اليوم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3ر8% في أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 5ر8% التي تم تسجيلها في مارس، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.

وباستبعاد مجموعات المنتجات الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة، يكون التضخم في أسعار المستهلكين عند 2ر6% خلال الشهر نفسه، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أبريل بنسبة 3ر0% ، معدلة وفقا للتقلبات الموسمية، مقابل في 2ر1% في مارس. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بـ 6ر0% مقابل 3ر0% في الشهر السابق.