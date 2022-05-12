قررت لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري برئاسة أحمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، عقد اجتماع غدًا الجمعة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة عماد النحاس لبحث أسباب هزيمة الفريق أمام نادى سموحة.

وذلك بهدف تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط مُجددا لصفوف الفريق، لتحقيق آمال وطموحات جماهيره ومجلس إدارته وإدارته الفنية.

وتعرض الاتحاد السكندري للخسارة أمام سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.