محافظ كفر الشيخ: تطوير سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، إنه تم أعمال تطوير سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية للقرى في مبادرة «حياة كريمة»، بتكلفة مليون و159 ألف جنيه.

وأكد أن هناك توجيهات من رئيسالجمهورية، لتحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة» فيما يخص المشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ وذلك بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة، من أجل تطوير القرى المستهدفة.

جاء ذلك بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، وبإشراف المهندسة غادة ألوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه استمرارًا لخطة تطوير شبكات التوزيع، قامت الشركة بتنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة لرفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية لاستيعاب الأحمال والتي شملت، تكبير قدرات 4 محولات بسلسلة الكوم بمحول قدرة 500 ك.ف.أ وفارغة كشك بقرى غرب كفر الشيخ؛ ليستفيد منها المناطق المغذاة بالمحولات بتكلفة 235 ألف جنيه، وتم تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة دمرو 14 بمحولا قدرة 1000 ك.ف.أ وفارغه بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها المناطق المغذاه بالمحولات بتكلفة 307 آلاف جنيه.

وأضافت المهندسة غادة أبو كيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، أن تحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تضمنت تكبير 7 محولات بسلسلة حجازى رجب بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ وفارغة كشك بمركز ومدينة فوه ليستفيد منها المناطق المغذاة بالمحولات بتكلفة 306 ألف جنيه.

وتابعت: "بالإضافة إلى تكبير 5 محولات بسلسلة الكدن بمحول قدرة 800 ك.ف.أ وفارغة كشك بمركز ومدينة بيلا ليستفيد منها المناطق المذكورة بالمحولات بتكلفة 311 ألف جنيه، ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين".