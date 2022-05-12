مجموعة ناشطة: إسرائيل تقرر بناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة الغربية

ذكرت مجموعة" بيس ناو" الناشطة، اليوم الخميس، أنه من المقرر إقامة أكثر من أربعة آلاف وحدة إسكان في الضفة الغربية المحتلة بعدما أقرت هيئة إسرائيلية المشاريع.

وقالت: بيس ناو "إن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية أقر بناء 4427 وحدة جديدة، مضيفة أن القرار اشتمل على موافقة بأثر رجعي على مواقع شيدت بالفعل وتوسيع مواقع حالية. ولم يتسن الحصول على تأكيد على الفور من المجلس.

وتابعت المجموعة الناشطة "الموافقة على خطط الإنشاءات تلك في المستوطنات هي صفعة في الوجه، ليس لفرص السلام فحسب، ولكن أيضا لإمكانية تحقيق بعض التنمية الاقتصادية الفلسطينية المستقبلية".

وتأتي الأنباء وسط تنامي الغضب الفلسطيني بعد مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وهو ما حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، إسرائيل المسؤولية عنه. ونفى المسؤولون الإسرائيليون الاتهامات.

ويأتي قرار الإسكان قبل زيارة متوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشهور المقبلة. وتتحدث إدارة بايدن بشكل منتظم ضد المستوطنات الجديدة بسبب الطريقة التي تفاقم بها التوترات.