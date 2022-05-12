وزير خارجية أوكرانيا يقول إنه يمكن استخدام أموال روسيا المجمدة في إعادة إعمار بلاده

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بأنه يرى أن من الممكن استخدام أموال روسيا المجمدة في الخارج في إعادة إعمار أوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، قال الوزير الأوكراني في برلين:" هذه قضية معقدة من الناحية القانونية كما هي كذلك بالضبط من الناحية السياسية"، مشيرا إلى أنه من أجل النجاح في هذا يجب أن يكون هناك مسار قانوني معد ويجب توافر الإرادة السياسية لتنفيذ هذا الأمر.

وأضاف كوليبا:" هناك بعض الدول التي وعدتنا بأن تقر القوانين اللازمة لجعل ذلك ممكنا" ولفت إلى أن ألمانيا ليست من بين هذه الدول.

وأعرب كوليبا عن أمله في أن تساهم ألمانيا في هذا المسعى لأنه أفضل طريق وأكثر طريق معقول اقتصاديا لجمع موارد لإعادة البناء الأوكراني " فقد دمرتها روسيا، فاجعلوا روسيا تدفع. وهذا حل عادل".