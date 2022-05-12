روسيا تدعو إلى إخلاء بلدتين في شرق أوكرانيا

حثت القيادة العسكرية الروسية منظمات الإغاثة على إخلاء بلدتين في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، من وزارة الدفاع الروسية قوله مساء الأربعاء: "بالنظر إلى الحالة الإنسانية الكارثية التي تلوح في الأفق لمعظم المدنيين في كراماتورسك وسلوفيانسك، ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ جميع التدابير فورا من أجل الإجلاء السريع والآمن للمدنيين من هاتين المدينتين الخاضعتين للسيطرة المبدئية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وقال ميزينتسيف إن القوات الأوكرانية متحصنة في كراماتورسك وسلوفيانسك وتستخدم سكانها المدنيين كدروع بشرية.

وأشار إلى أن حوالي 90 ألف مدني ما زالوا في البلدتين، اللتين تعتبران حجر الزاوية في الخطوط الدفاعية الأوكرانية في شرق أوكرانيا.