العدل الأوروبية: إيطاليا خرقت الحدود القصوى لتلوث الهواء

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن إيطاليا تجاوزت الحدود القصوى للتلوث التي حددها الاتحاد الأوروبي لأكسيد النيتروجين، عقب انتقادات مماثلة لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بناء على دعاوى قدمتها المفوضية الأوروبية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، في قرار ملزم، اليوم الخميس، إن الدولة فشلت في ضمان عدم "التجاوز بشكل ممنهج ومستمر" لقيمة الحد السنوي لأكسيد النيتروجين.

وأحالت المفوضية ومقرها بروكسل عددا من دول الاتحاد الأوروبي للقضاء على مدار السنوات القليلة الماضية، قائلة إنها أخفقت في الوفاء بالحدود القصوى لأكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة الناتجة في الأساس عن حركة المرور والصناعة والتدفئة والزراعة.

وفي قضية أولى عام 2020، وجدت محكمة الاتحاد الأوروبي أن إيطاليا تجاوزت باستمرار الحدود المسموح بها للانبعاثات.