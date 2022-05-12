إزالة 3 حالات تعدٍ ورفع الإشغالات وتحرير 20 محضرا بحي غرب ومركز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية في التصدي للبناء العشوائي وبدون ترخيص، والعمل على تيسير حركة السيارات ولتيسير الحركة المرورية للمواطنين، برفع الإشغالات، حيث تم إزالة 3 حالات تعدٍ ورفع الإشغالات، وتحرير 20 محضرًا بحي غرب وتله.

وصرح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بأنه تمت إزالة حالة بناء سور مخالف بمساحة 70 مترًا بقرية بني محمد سلطان، وفك شدة خشبية دور ثاني علوي، بقرية دمشير دائرة المركز، وإزالة فورية لحالة تعدي بقرية البرجاية.

كما أعلن حلمي، أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية للمواطنين؛ لذا قام رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة بمساعدة، محمد حسين سكرتير الحي، برفع الإشغالات المتواجدة بشارع بديع الزمان و الشارع الاسباني و طريق مصر أسوان الزراعي.

وتم تحرير 20 محضرًا للمخالفين وذلك لتيسير الحركة المرورية المركبات والمواطنين ومنعا للحوادث.

فيما رفع قسم البيئة، 30 طنًا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بشوارع وأروقة حي غرب المدينة ومن قرية تلة والقرى التابعة لها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة والمعيشة في بيئة نظيفة خالية من الأمراض.