مشكلات برمجة وعيوب مكونات تجبر 7 شركات على استدعاء 12 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، موافقة شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية وست شركات أخرى لتصنيع السيارات على استدعاء ما يقرب من 12 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لإصلاح أخطاء برمجية وعيوب في المكونات.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن بيان الوزارة، القول إن شركة "مرسيدس-بنز" ستستدعي 7598 سيارة من ثمانية طرز، بما في ذلك طراز إس 580 فورماتيك حيث يمكن أن تتسبب الأخطاء البرمجية في خلل في إشارات المصابيح الخلفية ومصباح الخطر ومصباح الرجوع إلى الخلف، وفقا للوزارة.

وستستدعي "تويوتا موتور كوريا" ما مجموعه 1789 سيارة بسبب أخطاء برمجية في أجهزة التحكم الخاصة بالمكابح، وقالت الوزارة إنها تخطط لفرض غرامة على الشركة اليابانية بعد مراجعة إجراءات الاستدعاء وإجراءات التصحيح الأخرى.

كما سوف تستدعي شركة "تسلا كوريا" للسيارات الكهربائية 1254 وحدة من طرازها "موديل 3"، بينما ستسحب "ستيلانتس كوريا" 814 سيارة من الموديل "جيب جراند شيروكي"، لأن الأخطاء البرمجية فيها قد تسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وستسحب "بي إم دبليو كوريا" أيضًا 328 وحدة من أربعة طرز، حيث تبين أنها تعاني من مشاكل برمجية في نظام التحكم في الوسادات الهوائية، وفقًا للوزارة.

وتخطط مجموعة "فولكس فاجن كوريا" أيضًا لاستدعاء 151 وحدة من السيارة "بنتلي بنتايجا في8" بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة.

وذكرت الوزارة أن الشركات ستتواصل مع أصحاب المركبات عبر البريد أو الرسائل النصية، وستقدم خدمات الإصلاح والاستبدال مجانا.