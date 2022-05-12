زيلينسكي: نحرز تقدما في جهود أوكرانيا لوضع ضمانات أمنية دولية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يجري إحراز تقدم في جهود البلاد لتأمين ضمانات أمنية دولية.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء الأربعاء: "نتفاوض مع الدول الرائدة في العالم لمنح أوكرانيا الثقة في الأمن لعقود قادمة".

وكان هذا من بين الموضوعات التي نوقشت في اجتماع مجموعة السبع يوم الأحد، والذي شاركت فيه أوكرانيا لأول مرة.

وقال زيلينسكي: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولتنا التي يصبح فيها من الممكن تثبيت مثل تلك الضمانات".

وأضاف أن تلك "لن تكون مهمة من الناحية القانونية فحسب، بل سيتم توضيحها أيضا بحيث يكون الأمر جليا: ماذا بالضبط، ومن بالضبط وكيف يضمن لنا بالضبط".

يذكر أن أحد مطالب روسيا بإنهاء الأعمال العدائية المسلحة هو التزام واضح من جانب أوكرانيا بالحياد السياسي، الذي تسعى البلاد للحصول على ضمانات أمنية دولية قوية له.