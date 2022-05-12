كورونا يودي بحياة مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الخميس، وفاة مليون أمريكي بسبب فيروس كورونا، إذ تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تضررًا من الجائحة التي بدأت منذ نحو عامين ونصف.

وقال البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس: «اليوم نمر بمرحلة مأساوية بعد وفاة مليون أمريكي بسبب كورونا، كل خسارة لا تعوض، وكل شخص يترك وراءه أسرة ومجتمعًا وأمة تغيرت إلى الأبد بسبب هذا الوباء».

وذكر البيان أن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل بايدن، يصليان من أجل كل روح فقدت بسبب «كوفيد -19»، متابعًا: «إلى أولئك الذين يشعرون بالحزن، نعرف الألم القابع في قلوبكم، لكننا نعلم أيضًا أن الأشخاص الذين تحبونهم لم يرحلوا أبدًا».

وشدد البيان على أهمية اليقظة والحذر بشأن فيروس كورونا، وفعل كل ما يمكن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، بإجراء المزيد من الاختبارات، وتوفير المزيد من اللقاحات والعلاجات، أكثر من أي وقت مضى.

وأعلنت وزارة الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تسجيل 74.712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 323 حالة وفاة جديدة بـ«كوفيد-19»، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة ليصل إلى 81.842.060 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 955.371 حالة وفاة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.