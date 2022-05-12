الأردن وتنزانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك

بحث مدير الأمن العام الأردني اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم الخميس، مع رئيس أركان القوات التنزانية، الفريق أول فينانس سالفاتوري مابيو، والوفد المرافق له، أطر التعاون المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها، سيما في المجالات الأمنية والشرطية والحماية المدنية.

وقال الحواتمة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم، إن جزءا مهما من الاستراتيجية الأمنية الأردنية قائم على التعاون وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن في مختلف دول العالم، معربا عن تطّلعه لمزيد من ذلك التعاون مع الجانب التنزاني.

من جانبه، أشار الفريق أول مابيو إلى أن اللقاء سيمهد لمرحلة جديدة من التعاون في المجالات التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين، وتنعكس على مستوى الأداء والقدرات.