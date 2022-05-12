مدير بصندوق الأمم المتحدة للسكان: مقتل أبو عاقلة دليل إضافي على الأخطار التي تتهدد المدنيين الفلسطينيين

قال بيان للدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية: "فقدت الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة حياتها، أثناء تغطيتها للأحداث التي شهدها مخيم جنين فجر أمس أثناء قيامها بنشاطات مدنية كصحفية ومراسلة".

وأضاف: "لقد طالبنا في صندوق الأمم المتحدة للسكان مراراً بضرورة حماية كل المدنيين خلال أي عمليات عدائية أو نزاع، وبخاصة التحييد الكامل وغير المشروط للنساء والفتيات والفئات الأكثر ضعفاً. إن مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة أثناء تأدية واجبها في نقل المعلومات وضمان وصولها، لهو دليل إضافي على الأخطار التي تتهدد المدنيين الفلسطينيين وخاصة النساء والفتيات".

وتابع: "لقد شهدنا في الشهر الماضي كذلك مقتل السيدة غادة سباتين، الأرملة في عقدها الرابع من عمرها، وهي أم لـ6 أطفال، أثناء سيرها على المدخل الشرقي لقرية حوسان بمحافظة بيت لحم. وفي قرية فقوعة بمحافظة جنين، فارقت الطالبة في الثانوية العامة، حنان خضور، الحياة متأثرة بجراحها بسبب رصاصات اخترقت جسدها على مدخل قريتها".

وأشار إلى أن "من الضروري ضمان اتخاذ كل الإجراءات وتوفير كل الضمانات لحماية المدنيين وخاصة النساء والفتيات".