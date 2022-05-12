شيرين أبو عاقلة في لقاء تلفزيوني سابق: أنا بنت القدس وبقاؤنا هنا يقهر الاحتلال

قُتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين، لتتصدر بعدها صور أبو عاقلة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويُخّيم الحزن وتتوالى ردود الأفعال الدولية والعربية الغاضبة والمدينة لهذه الجريمة.

وكان الفنان المقدسي حسام أبو عيشة، قد نشر مقطعا من برنامجه التلفزيوني ناس وحراس، يتضمن حوارا عفويا مع الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء جلوسها على درج باب العمود في مدينة القدس، في شهر رمضان الماضي.

وجه أبو عيشة عدة أسئلة إلى أبو عاقلة، نرصدها في التقرير التالي:

بدأ حديثه قائلا: "دائما شيرين أبو عاقلة هي من تذهب لإجراء اللقاءات الصحفية، ويسعدنا أننا وجدنا الإعلامية المتمرسة والمخضرمة، ليس بالعمر وإنما بالتجربة.

1- رغم وجود الكلاب والخيالة والجيش؛ لماذا تجلسين هنا على باب العمود؟

وردت قائلة: "نحن جالسون هنا دائما، فكما تعلم أننا نحن الصحفيون لا نهنأ بالعيد ولا شهر رمضان ولا أي مناسبة كانت، كما لا نتأثر بجائحة أو اجتياح ولا حتى حظر تجوال، فنحن هنا جالسين لمراقبة الوضع والتطورات، ونتمنى أن تصبح الحال على ما يرام، ويكون الجميع في أحسن حال في هذا الشهر المبارك".

وتابعت: "أنا بنت القدس، القدس التي أصبحت في حالة لا يرثى لها، جعلتني في حزن، فهي لا يستطيع أن يأتي إليها أهل غزة، ولا الضفة، ولا حتى من خارج الأراضي الفلسطينية، فالقدس حاليا أشعر وكأنه مخنوق جدا جدا".

وأضافت: "ولكن ما يشرح القلب هو رؤية الحركة تدب في المكان وتواجد الناس باستمرار، فغاية إسرائيل أن تخلي المكان من الفلسطينيين، ولكن كما ترى ها هم الشباب والأطفال والصغار، وحركة البيع والشراء التي ما دامت موجودة كانت سببا في ثبات أهل القدس.

واستكملت: "هذا المشهد وهذه الجلسة وحركة التجار ووجودهم تقهر الاحتلال، فكون وجود أي فلسطيني هنا على الدرج فهذه تعد مقاومة وقهر للإسرائيليين؛ فأنا سعيدة جدا لهذا الثبات وهذا المشهد، لأن إسرائيل تحاول إخلاء الأدراج والبلدة القديمة وإغلاق المحال التجارية، حتي يهرب الناس من القدس، فعندما نرى هذه الحركة والتواجد فهذا في حد ذاته يسعدني كثيرا.

وتابعت أبو عاقلة: "أنا أقول أن تواجد ابن القدس في مدينته فهذه هي المعركة والمقاومة في حد ذاتها، ونحن لسنا بحاجة لأكثر من ذلك، يعني مجرد حرصهم على البقاء في القدس رغم المخالفات والضرائب ووسائل التضييق المختلفة، فهذا مكسب لنا".

2- هذا البرنامج اسمه ناس وحراس؛ هل أعجبك الاسم والأسلوب؟

نعم أعجبني كثيرا، وأكثر ناس حراس للقدس هم أهلها، هم ناس المدينة وحراسها وعلى أكتافها تقوم القدس وتظل باقية.

3- نتمنى أن نراك كل عام في شهر رمضان هنا على الدرج وفي باب العمود، فما رأيك؟

إن شاء الله نحن باقون هنا، وكل عام والجميع وأهلنا وشعبنا بكل خير.

ولدت شيرين نصري أبو عاقلة، في مدينة القدس الشرقية عام 1971، وأصبحت وجهُا أيقونيا للصحافة الفلسطينية، عقب تغطيتها أخبار الانتفاضة الفلسطينية الثانية حيث كانت تتنقل من القدس الشرقية إلى مدن الضفة الغربية تحت رصاصات الاحتلال التي كانت تعم الأجواء، حيث تميزت باحترام وحب الجميع.