تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا الجمعة، حفلاً غنائيا، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من ألحان زمن الفن الجميل لكبار الفنانين والملحنين في مصر والوطن العربي منها أعمال الموسيقار بليغ حمدي وعبد المطلب وعزت عوض الله، ومحمد رشدي، ومحمد قنديل.

يشارك في الحفل الفنانون إيمان عبد الغني، وياسر سليمان، وياسمين أسامة.

وتواصل دار الأوبرا المصرية حفلاتها خلال شهر مايو على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث يقام مجموعة متميزة من الحفلات الفنية على مدار الشهر منها حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، والصالون الثقافي وحفل غنائي لأعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل راقص من الفلكلور الإسباني "أنابيل فيلوزو" بالإضافة إلى حفل تانجو لفرقة أساطير التانجو "الأرجنتين" وحفل مركز تنمية المواهب ونادي السينما وفرقة علي مر الأجيال وكورال أطفال أوبرا الإسكندرية كما تقدم فرقة الدانة المسرحية عرض "كف ايزيس".