رئيس ورئيسة وزراء فنلندا يعلنان عن دعمهما للانضمام لحلف الناتو

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أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، اليوم الخميس، دعمهما لانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".