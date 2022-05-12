رئيس ورئيسة وزراء فنلندا يعلنان عن دعمهما للانضمام لحلف الناتو

الأكثر قراءة
فيديو يوثق لحظة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال
أحمد سامي: هدفنا بقاء سيراميكا في الدوري.. وهذه أسباب الرحيل عن سموحة
«الحقني أنا بموت».. زوج مارينا صلاح يروي تفاصيل وفاتها في مستشفى العيون
قياسا بمبدأ المعاملة بالمثل.. جماهير الأهلي تحضر مباراة وفاق سطيف بدون تذاكر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
الاختيار 3
المشوار
راجعين يا هوى
العائدون
فاتن أمل حربي
ملف سري
سوتس
توبة
جزيرة غمام
المداح 2
النتـائـج
تصويت
أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، اليوم الخميس، دعمهما لانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".