 رئيس ورئيسة وزراء فنلندا يعلنان عن دعمهما للانضمام لحلف الناتو - بوابة الشروق
الخميس 12 مايو 2022 10:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

رئيس ورئيسة وزراء فنلندا يعلنان عن دعمهما للانضمام لحلف الناتو

د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 9:38 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 9:38 ص

أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، اليوم الخميس، دعمهما لانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك