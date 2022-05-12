محلية النواب تطالب بتنمية موارد الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل

بدأت لجنة الدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة موازنة هيئة النقل العام، للعام المالي 2022-2023، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس.

وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بموافاة اللجنة بحصر شامل ودقيق لإيرادات جمعيات نقل الركاب على صعيد محافظات الجمهورية، لبحث تنمية موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى أحد أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.

فيما استعرض اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، موازنة الهيئة للعام 2022-2023، التي تبلغ 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الباب الأول الأجور يبلغ 57% من إجمالى المخصصات، بينما الباب الثانى الخاص بالخدمات والصيانة يبلغ 43%من إجمالى المخصصات.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة: "القاهرة الكبرى بها 230 خط أتوبيس، ويتم تنظيم عدد من الرحلات تبلغ 313 ألف كيلومتر يوما، فى الشهر 9.3 كم وهذا يعنى أن الاتوبيسات تستهلك سولار وزيوت وخدمات مما يمثل حمل كبير، ويوميًا نتابع استهلاك السولار بناء على عدد الكيلوميترات".

وذكر مصطفى، أن أسعار البطاريات تصل لثلاثة آلاف والإطار الواحد يصل لـ7 آلاف جنيه يسير 125 ألف كم كما أن أسعار الزيوت مرتفعة.

وفيما أكد وكيل اللجنة، النائب محمد الحسيني، ضرورة تشديد الرقابة على الباب الثانى الخاص بالخدمات، قائلا: "يوجد عليه الكثير من الملاحظات، ويجب تشديد الرقابة على هذا الباب على وجه التحديد لضبط المنظومة بصورة كبيرة وتوجيه الاعتمادات المالية فى أماكنها المخصصة لتحسين مستوى الخدمة على الأرض وعدم فتح الباب أمام إنفاق هذه المخصصات فى غير مصارفها الشرعية".