سفير اليابان بمصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الاستثمار لأفريقيا

قال سفير اليابان في مصر أوكا هيروشي، إن بلاده تعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا: "تُعد المنطقة مركزًا استراتيجياً هاماً للنقل البحري الدولي، والبوابة الرئيسية للاستثمار في قارة أفريقيا".

جاء ذلك خلال استقبال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لسفير اليابان في مصر وبحث معه فرص الاستثمار بالمنطقة ومجالات التعاون بين الشركات اليابانية والمنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية.

وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية، اليوم الخميس، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته باهتمام السفير الياباني بزيارة المنطقة، مشيراً إلى التعاون المشترك في الاستثمارات اليابانية المتمثلة في رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد مع التحالف الياباني الفرنسي تويوتا بولوريه إن واي كيه، وكذلك مصنع سرايا للمستحضرات الطبية كأول مصنع ياباني في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية له قريباً.

وخلال اللقاء استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمرين والقطاعات التي تعمل الهيئة على استهدافها وتوطين صناعات محددة تبعاً لاستراتيجية الدولة المصرية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوطين صناعات الوقود الأخضر في السخنة وشرق بورسعيد.

وأضاف أن الوضع الحالي للاستثمار في مصر هو أفضل وقت حيث تتمتع بمناخ جيد للاستثمار وفرص متعددة في مجالات متنوعة وكذلك اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الاستثمارات الجادة من خلال توفير العديد من الحوافز الاستثمارية ، فضلاً عن المشروعات التي تقوم بها الدولة في البنية التحتية وشبكة الطرق القومية التي تسهل انتقال الأفراد والبضائع وكذلك شبكة الكهرباء والاتصالات وغيرها، لجعل مصر مركزًا إقليمياً وعالمياً رائداً للمستثمرين والوجهة المفضلة للاستثمار.

كما استعرض المهندس يحيى زكي ما تم خلال الخمس سنوات الماضية بالمنطقة الاقتصادية وما يتم حالياً والأهداف المرجوة من رؤية واستراتيجية الهيئة 2020-2025 وكذلك المستهدف للأعوام المقبلة تبعاً لرؤية مصر 2030.