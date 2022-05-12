السجن 15 و10 و3 سنوات للمتهمين بقتل جارهم أمام طفلته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، حكمها في قضية مقتل شاب أمام طفلته في قرية منشأة الأمير التابعة لدائرة مركز أولاد صقر؛ بمعاقبة المتهمين أب بالسجن لمدة 3 سنوات، وأبنائه الأربعة، اثنين منهم بالسجن لمدة 15 سنة، والثالث بالسجن لمدة 10 سنوات، والرابع بالسجن لمدة 3 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية منشاة الأمير التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة أولاد صقر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات نشوب المشاجرة بين عائلتي ج وال؛ بسبب خلافات نسب بين الطرفي، ما أسفر عن مصرع المدعو أحمد محمد جمعة، 28 عامًا، مُقيم في قرية منشأة الأمير التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

وتبين أن وراء ارتكاب واقعة القتل كلًا من: محمد ال، وأبنائه أحمد، وأمجد، وإسلام، وأشرف، فيما دلت التحريات على أن أحد المتهمين متزوج من ابن عمة المتوفى، وأن المتوفى هو الابن الوحيد لوالدية ولدية طفلة حديث الولادة، فيما حدثت الواقعة أمام أعين الصغيرة، فيما جرى ضبط المتهمين الخمسة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات، والثاني والثالث بالسجن لمدة 15 سنة، والرابع بالسجن لمدة 10 سنوات، والخامس بالسجن لمدة 3 سنوات.