النيابة تستعجل التحريات حول واقعة العثور على جثة شاب أفريقي في الوايلي

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أمرت نيابة الوايلي، اليوم الخميس، بفحص بلاغات التغيب، وذلك لتحديد هوية جثة شخص يحمل الجنسية الأفريقية، حيث عُثر على جثته ملقاة في شارع الخازندار.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

بداية الواقعة بتلقي أجهزة أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة في شارع الخازندار بمنطقة الوايلي.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية.

وجمع رجال المباحث التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.