زياد بهاء الدين: نريد علاقة صحية بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن

شدّد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، على أهمية إيجاد علاقة صحية بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «نريد الدولة تنفذ ما يمكنه فعله بقوة وكفاءة وبشكل جيد، وحينما تترك المجال للقطاع الخاص لينافس بعضه تترك المجال بشكل واضح في الرؤية لتحقيق التوازن بين وجود الدولة وتشجيع القطاع الخاص».

وأشار إلى أن الدولة يمكن أن تدخل مجالًا معينًا، لا يمكن للقطاع الخاص القيام به، أو بسبب غرض تنموي لكنه يحقق خسارة.

وضرب مثال على ذلك: «الدولة ممكن تمد خطوط السكة الحديد لمناطق معينة لا توجد بها حركة كافية تبرر العائد الاقتصادي لكن الدولة واجبها إنها توصل المواصلات لحدودها الأخيرة حتى لو مفيش مكسب.»