زيلينسكي يريد أن يتوافق قانون أوكرانيا مع قواعد الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، إنه يعمل على "خطة إستراتيجية شاملة" لإصلاح القانون الجنائي ونظام إنفاذ القانون بحيث يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وتابع زيلينسكي: "ببساطة، نحتاج إلى ضمان أن قانون ونظام بلدنا يتوافق مع هدفنا المتمثل في انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الرئيس الأوكراني"يجب أن يعمل كل عنصر من عناصر نظام الدولة- وخاصة وكالات إنفاذ القانون- بطريقة تجعل الناس يشعرون حقا بالأمان، ويشعر الناس حقا بالعدالة، وأن يكون العمل اليومي لمن يحكمون على الدولة مضمونا على مستوى المؤسسات".

وأضاف "الثقة في الدولة، والأمان في الدولة، تقوم على الثقة في أولئك الذين يتصرفون نيابة عن الدولة". وقال إن وكالات إنفاذ القانون ومكتب المدعي العام أساسيان في هذا الأمر.

وقال زيلينسكي: "يجب أن تصبح أوكرانيا، وهي بالفعل، مكانا للقوة لأوروبا والعالم الحر بأسره". وتابع أنه يجب على الدولة أن تضمن أعلى مستوى من الأمن، وأعلى مستوى من الحرية ، وأعلى مستوى من الإحترام للقانون ولشعب أوكرانيا.

وأضاف أنه بعد الحرب، يجب أن يلقى نموذج الحياة في أوكرانيا احترام الجميع، "الطريق إلى هناك يبدأ الآن".

وأصبحت أوكرانيا رسميا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المجموعة المكونة من 27 عضوا اتخاذ قرار بالإجماع بشأن المفاوضات.