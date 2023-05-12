ضبط متهم بإدارة محطة بث وشبكة توزيع إنترنت في الإسكندرية



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك؛ يفيد قيام شخص بإنشاء شبكات توزيع تليفزيونية وانترنت، وإدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة، وإعادة توزيعها وبثها "بدون ترخيص".



وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف مقر الشبكة، ومحطة التقوية، ومحل الدش، وبتفتيش المقر في حضور صاحبه، تم ضبط هاتف محمول يحوى الأدلة التي تُشير إلى نشاطه، و51 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها، وفك الشفرة، والمستلزمات، والأدوات، والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها لاسلكيًا.



ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فإنه ومواجهة المتهم بما أسفر عن التفتيش أقر بنشاطه المخالف للقانون؛ بقصد تحقيق الربح المادي، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.