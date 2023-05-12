 مرتضى منصور يعلن رحيله عن رئاسة الزمالك - بوابة الشروق
الجمعة 12 مايو 2023 2:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مرتضى منصور يعلن رحيله عن رئاسة الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 2:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 2:06 ص

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصادر بحقه حُكم بعزله من منصبه، رحيله بشكل رسمي عن رئاسة القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «قررت الرحيل عن رئاسة الزمالك، وأمير وأحمد أيضًا لن يستكملا عملهم داخل النادي، وشيلوا أنتم المسؤولية».

وأضاف: «أنا وأحمد وأمير سنظل أعضاء عاملين في النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت، ووزارة الرياضة تستلم مننا النادي ونشوف هتعرف تدفع مرتبات الموظفين ولا لا».

وتابع: «مجلس الإدارة رغم تمسكه باستمراري في رئاسة النادي، ولكني لم أعد متمسكًا بالبقاء في منصبي في ظل الأزمات العديدة التي تحاصرنا».

وأكمل منصور: «وزير الرياضة لا يملك الحق في تجميد المجلس لأن الحكم غير نهائي، وأدرس عدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن قرار عزلي لأن المناخ الرياضي أصبح فاسدا».

وأتم: «اعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة النادي، أمر يخصني فقط مع احترامي للمجلس، وليس له علاقة أيضًا بأنني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي في الفيفا».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك