الجهاد الإسلامي تؤكد اغتيال قيادي عسكري بارز في غارة إسرائيلية على غزة

أكدت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الجمعة، اغتيال القيادي العسكري البارز فيها إياد الحسني في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.



ونعت سرايا القدس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، الحسني عضو مجلسها العسكري ومسؤول وحدة العمليات"، متوعدة باستمرار الرد على "الجرائم" الإسرائيلية.



واستشهد الحسني ومساعد له وأصيب خمسة أخرون بجروح مختلفة عصر الجمعة في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة.



وبات الحسني سادس قيادي عسكري في الجهاد الإسلامي يستشهد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة بينهم مسئول الوحدة الصاروخية ونائبه وثلاثة من أعضاء المجلس العسكري للحركة.



في هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قصف أكثر من 250 هدفا تابعا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فيما رصد إطلاق 973 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



وذكر الجيش أنه أغار على مقري قيادة عمليات للجهاد الإسلامي في قطاع غزة كانا يستخدمان للتخطيط والسيطرة على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة في أحدث إحصائية لها، عن استشهاد 33 فلسطينيا من بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء جولة التوتر فجر الثلاثاء الماضي.